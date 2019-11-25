2019-11-25T06:20:45+03:00
Происшествия

Надо было на дерево запрыгивать! Уходивший от столкновения March влетел в кафе

Иномарку помяло [фото]
Ася ЖУКОВА
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Уходивший от столкновения March влетел в кафе в центре Красноярска. Фото: ЧП - Красноярск.Уходивший от столкновения March влетел в кафе в центре Красноярска. Фото: ЧП - Красноярск.
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В центре Красноярска Nissan March, уходя от столкновения, врезался в стену кафе. Авария случилась в воскресенье, 24 ноября, на пересечении проспекта Мира и улицы Вейнбаума, сообщили в паблике «ЧП – Красноярск».

Водитель Honda, мужчина 37 лет, двигаясь по Вейнбаума со стороны Брянской, решил свернуть налево (тогда как это запрещено). И не заметил Nissan. Уклоняясь от удара, малолитражка, за рулем которой была 27-летняя девушка, въехала в здание.

Машину помяло, поврежден и фасад здания. Поскольку все произошло довольно поздно, пешеходов на тротуаре не было. Никто не пострадал.

Вот что пишут в соцсетях:

- Накрутил руля, уходильщик, теперь плати за ремонт дома.

- Не согласен, виноват поворачивальщик.

- Уходить от ДТП нужно явно не в дом!

- Не справился с управлением - обычно говорят. Нужно было бить поворачивающего нарушителя. А если днем в будни, когда там пешеходов толпа?! Он уедет, а ты на зону.

- March пугливый попался. Надо было на дерево запрыгивать. За него ничего бы не было.

- Опять эти левые повороты…

ИСТОЧНИК KP.RU

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