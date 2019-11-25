Надо было на дерево запрыгивать! Уходивший от столкновения March влетел в кафе
В центре Красноярска Nissan March, уходя от столкновения, врезался в стену кафе. Авария случилась в воскресенье, 24 ноября, на пересечении проспекта Мира и улицы Вейнбаума, сообщили в паблике «ЧП – Красноярск».
Водитель Honda, мужчина 37 лет, двигаясь по Вейнбаума со стороны Брянской, решил свернуть налево (тогда как это запрещено). И не заметил Nissan. Уклоняясь от удара, малолитражка, за рулем которой была 27-летняя девушка, въехала в здание.
Машину помяло, поврежден и фасад здания. Поскольку все произошло довольно поздно, пешеходов на тротуаре не было. Никто не пострадал.
Вот что пишут в соцсетях:
- Накрутил руля, уходильщик, теперь плати за ремонт дома.
- Не согласен, виноват поворачивальщик.
- Уходить от ДТП нужно явно не в дом!
- Не справился с управлением - обычно говорят. Нужно было бить поворачивающего нарушителя. А если днем в будни, когда там пешеходов толпа?! Он уедет, а ты на зону.
- March пугливый попался. Надо было на дерево запрыгивать. За него ничего бы не было.
- Опять эти левые повороты…
ИСТОЧНИК KP.RU