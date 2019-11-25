Красноярец поздравил всех мам с праздником огромной надписью на снегу

СЕГОДНЯ 05:15 2019-11-25T05:15:57+03:00

В Красноярске мужчина поздравил всех мам с праздником гигантской надписью на снегу. Фото: ТВК.

А вот и [фото]

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В Красноярске мужчина поздравил всех мам с праздником гигантской надписью на снегу. Многометровые буквы, складывающиеся в слова «С днем мамы!» появились в одном из дворов микрорайона Покровский, сообщает ТВК.

Напомним, день матери отмечался в воскресенье, 24 ноября. И поздравление подоспело как раз вовремя.

- Особенно приятно, что эта надпись под нашими окнами, - отозвались местные.

А вскоре нашелся и автор.

- Это мой зять на Чернышевского,122 поздравил всех, - пишет жительница района Надежда.

Приятно, что не кого-то конкретно, а именно ВСЕХ, отметили пользователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU