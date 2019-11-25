2019-11-25T05:15:57+03:00
Общество

Красноярец поздравил всех мам с праздником огромной надписью на снегу

А вот и [фото]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске мужчина поздравил всех мам с праздником гигантской надписью на снегу. Фото: ТВК.В Красноярске мужчина поздравил всех мам с праздником гигантской надписью на снегу. Фото: ТВК.
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В Красноярске мужчина поздравил всех мам с праздником гигантской надписью на снегу. Многометровые буквы, складывающиеся в слова «С днем мамы!» появились в одном из дворов микрорайона Покровский, сообщает ТВК.

Напомним, день матери отмечался в воскресенье, 24 ноября. И поздравление подоспело как раз вовремя.

- Особенно приятно, что эта надпись под нашими окнами, - отозвались местные.

А вскоре нашелся и автор.

- Это мой зять на Чернышевского,122 поздравил всех, - пишет жительница района Надежда.

Приятно, что не кого-то конкретно, а именно ВСЕХ, отметили пользователи.

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«Мама» – это самое святое и сакральное слово в жизни каждого человека. Вряд ли на всем свете найдется более чистое, беззаветное и искреннее чувство, чем материнская любовь к своему чаду. Ежегодно в России каждое последнее воскресенье ноября отмечается День матери. «Комсомольская правда-Крым» традиционно проводит фотоконкурс, приуроченный к этому замечательному празднику (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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