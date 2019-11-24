2019-11-24T15:58:15+03:00
Общество

В Красноярске прошел пикет против домашнего насилия

Девушки и юноши вышли на Театральную площадь с плакатами
Ольга КОСТИНА
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Протестующие заранее подготовили плакаты Фото: СоцсетиПротестующие заранее подготовили плакаты Фото: Соцсети
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В Красноярске 24 ноября прошел пикет против домашнего насилия. Это мероприятие было организовано в поддержку законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия» и Международного дня борьбы с насилием в отношении женщин (25 ноября).

Акция протеста проходила на Театральной площади. В ней приняли участие около двадцати женщин и мужчин. По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, городская администрация согласовала пикет еще 20 ноября.

Протестующие вышли на место проведения пикета с плакатами, на которых было написано: «Виновен только агрессор», «Она хочет жить, а не выживать», «Женщинам нужна безопасность, а не скрепы», «Там, где есть побои, семьи больше нет!» и другое.

Во время своей акции активистки раздавали прохожим буклеты. В них информация о том, как пострадавшим от домашнего насилия защитить себя и своих близких.

Добавим, что сейчас в России обсуждается проект закона против домашнего насилия. В нем планируют прописать такое понятие, как «преследование», а также ввести процедуру защитных предписаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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