2019-11-24T14:58:34+03:00
Общество

«Опять не ко мне!»: в Красноярске заметили принца на белом коне

Только вот не всем принцессам повезло [видео]
Ольга КОСТИНА
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За принцем наблюдали и снимали на фото и видео Фото: Наш мкр. Солнечный. КрасноярскЗа принцем наблюдали и снимали на фото и видео Фото: Наш мкр. Солнечный. Красноярск
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Каждая девушка мечтает, чтобы к ней примчался принц на белом коне и увез ее в свою прекрасную сказку. И вот сегодня в микрорайоне Солнечный был замечен такой герой. Он гордо восседал на белом коне в красной накидке. И ничего, что конь был немного понурый (возможно, усталый). И принц не особо улыбчивый. И то, что за поводок скакуна вела девушка. Все внимание незамужних дам было приковано к нему – принцу. И остается горестно вздыхать, когда счастье проходит мимо: «Опять не ко мне!».

Местные жители с юмором отнеслись к произошедшему.

«Красавчик! И этот голос за кадром: «опять не ко мне». Люблю таких открытых позитивных людей».

«Кто-то ждал принца на белом коне, почему-то пришел только конь».

«Как этот принц вообще сюда забрел?», - задал резонный вопрос красноярец Константин.

Принц на белом коне в Красноярске .Наш мкр. Солнечный. Красноярск

«Конюшня в 300 метрах», - пояснила Анна.

Но до сих пор остается загадкой, к кому направлялся принц. Да еще такой понурый. Может быть, его дама сердца ему отказала? Или это просто его работа – радовать людей, а после мероприятий он сильно устает. Ваши версии?

Фото и видео: Наш мкр. Солнечный. Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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