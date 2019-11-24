Красноярцев приглашают бесплатно посетить выставку из Московского музея дизайна
Выставка «История российского дизайна 1917-2017» откроется в Музейном центре «Площадь Мира» 28 ноября в 18:00.
На ней будут представлены лучшие образцы отечественного дизайна - от авангарда до современности.
Экспонат выставки Фото: vk.com/krasnoyarskrf
Посетители смогут увидеть все этапы развития российского дизайна: конструктивизм и производственное искусство 1920–1930 годов, советский дизайн в 1960-1980 годах, современный российский дизайн.
Среди экспонатов и оранжевая неваляшка из советского детства, и плакаты, и посуда и даже БелАЗ. Запланирована не только выставка, а также Будет лекции о промышленном и графическом дизайне.
Среди экспонатов даже посуда Фото: vk.com/krasnoyarskrf
Во время открытия куратор выставки, историк искусства Ольга Дружинина из Москвы, проведет экскурсию.
Вход на выставку и лекции свободный. Это подарок красноярцам от производственной компании. Приходите, будет интересно!
Посетителям будет на что посмотреть Фото: vk.com/krasnoyarskrf
ИСТОЧНИК KP.RU