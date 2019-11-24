2019-11-24T12:30:38+03:00
Звезды

Красноярцев приглашают бесплатно посетить выставку из Московского музея дизайна

Посетители смогут увидеть неваляшку, БелАЗ, посуду и многое другое
Ольга КОСТИНА
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Будут представлены лучшие образцы отечественного дизайна Фото: vk.com/krasnoyarskrfБудут представлены лучшие образцы отечественного дизайна Фото: vk.com/krasnoyarskrf
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Выставка «История российского дизайна 1917-2017» откроется в Музейном центре «Площадь Мира» 28 ноября в 18:00.

На ней будут представлены лучшие образцы отечественного дизайна - от авангарда до современности.

Экспонат выставки Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Экспонат выставки Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Посетители смогут увидеть все этапы развития российского дизайна: конструктивизм и производственное искусство 1920–1930 годов, советский дизайн в 1960-1980 годах, современный российский дизайн.

Среди экспонатов и оранжевая неваляшка из советского детства, и плакаты, и посуда и даже БелАЗ. Запланирована не только выставка, а также Будет лекции о промышленном и графическом дизайне.

Среди экспонатов даже посуда Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Среди экспонатов даже посуда Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Во время открытия куратор выставки, историк искусства Ольга Дружинина из Москвы, проведет экскурсию.

Вход на выставку и лекции свободный. Это подарок красноярцам от производственной компании. Приходите, будет интересно!

Посетителям будет на что посмотреть Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Посетителям будет на что посмотреть Фото: vk.com/krasnoyarskrf

ИСТОЧНИК KP.RU

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