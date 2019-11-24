2019-11-24T11:49:56+03:00
Происшествия

В Красноярске второй день ищут 16-летнюю девушку, которая вышла из магазина и пропала

Ее поисками занимаются полицейские и волонтеры
Ольга КОСТИНА
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Русалина Домбровская пропала 23 ноября Фото: Поиск пропавших детей - КрасноярскРусалина Домбровская пропала 23 ноября Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
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В Красноярске разыскивается 16-летняя Русалина Домбровская. Об этом сообщили волонтеры группы «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, девушка 23 ноября находилась в магазине «Риф» вместе с родителями (ул. Любы Шевцовой д.88). Устав ждать взрослых, она вышла из помещения, и пропала. И до сих пор не вернулась домой. Родные очень переживают. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Приметы Русалины: цыганской национальности, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные длиной до пояса.

Была одета: шапка вязаная кремового цвета, шарф вязаный кремового цвета, синий пуховик до колен, черные брюки, черная водолазка, черный вязаный жакет, белые кроссовки.

С собой у нее был черный рюкзак и документы.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей Русалины Домбровской просьба звонить по телефонам:

8 (391) 227-44-55 – дежурная часть ОП № 1;

8-950-99-66-066 - волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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