В Красноярске второй день ищут 16-летнюю девушку, которая вышла из магазина и пропала
В Красноярске разыскивается 16-летняя Русалина Домбровская. Об этом сообщили волонтеры группы «Поиск пропавших детей - Красноярск».
Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, девушка 23 ноября находилась в магазине «Риф» вместе с родителями (ул. Любы Шевцовой д.88). Устав ждать взрослых, она вышла из помещения, и пропала. И до сих пор не вернулась домой. Родные очень переживают. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.
Приметы Русалины: цыганской национальности, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные длиной до пояса.
Была одета: шапка вязаная кремового цвета, шарф вязаный кремового цвета, синий пуховик до колен, черные брюки, черная водолазка, черный вязаный жакет, белые кроссовки.
С собой у нее был черный рюкзак и документы.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей Русалины Домбровской просьба звонить по телефонам:
8 (391) 227-44-55 – дежурная часть ОП № 1;
8-950-99-66-066 - волонтеры (круглосуточно).
ИСТОЧНИК KP.RU