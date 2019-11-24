2019-11-24T09:48:44+03:00
Происшествия

В Красноярске детей эвакуировали из школы из-за снаряда, который принес один из учеников

Мальчик нашел его на даче
Ольга КОСТИНА
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На место ЧП прибыли полицейские и спасателиНа место ЧП прибыли полицейские и спасателиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Свердловском районе Красноярска один из учеников сорвал занятия, хотя он сам этого и не хотел. Просто мальчик выкопал похожий на снаряд предмет на даче, где отдыхал с родителями. Маме и папе о находке говорить не стал. Решил принести в свою школу (на улице Алеши Тимошенкова) – похвастаться. Как он и ожидал, находка вызвала фурор. Ребята окружили его, каждый дотронуться до этого странного предмета. Но когда педагог увидел находку ребенка, то сразу сообщила руководству и в правоохранительные органы. По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, всех детей экстренно эвакуировали. На место ЧП прибыли спасатели.

В сводке КГКУ «Спасатель» сообщается, что 33-миллиметровый снаряд прошел канал ствола, то есть не разорвался после выстрела из орудия. Был ли снаряд с взрывателем или нет, пока не сообщается.

Сейчас полицейские выясняют, где именно школьник нашел снаряд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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