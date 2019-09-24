На стройке в Красноярска нашли мину
На стройке посреди Красноярска обнаружили мину. Это произошло в Советском районе, на улице Ястынской, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии:
- В дежурную часть поступила информация, что при проведении земляных работ был найден предмет, схожий с боеприпасом. Прибывшая на место группа ОМОН идентифицировала его как минометную мину, поврежденную коррозией. Боеприпас вывезли за город и уничтожили.
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- Предмет, похожий на мину, обнаружил на улице Ястынской житель одного из соседних домов, - пояснили в ведомстве «Комсомольской правде» - Красноярск. – Он тут же позвонил в дежурную часть. Спустя несколько минут прибыли полицейские и ОМОН.
Территорию оцепили и взяли под охрану. Когда находку осмотрели саперы, оказалось: это 82 миллиметровый минометный снаряд со следами коррозии в корпусе. И он действительно представляет угрозу для жизни людей (Подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU