2019-09-24T14:26:28+03:00
Происшествия

На стройке в Красноярска нашли мину

Опасный снаряд вывезли за город и уничтожили
Ася ЖУКОВА
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На стройке в Красноярска нашли мину. Фото: Управление Росгвардии.На стройке в Красноярска нашли мину. Фото: Управление Росгвардии.
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На стройке посреди Красноярска обнаружили мину. Это произошло в Советском районе, на улице Ястынской, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии:

- В дежурную часть поступила информация, что при проведении земляных работ был найден предмет, схожий с боеприпасом. Прибывшая на место группа ОМОН идентифицировала его как минометную мину, поврежденную коррозией. Боеприпас вывезли за город и уничтожили.

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- Предмет, похожий на мину, обнаружил на улице Ястынской житель одного из соседних домов, - пояснили в ведомстве «Комсомольской правде» - Красноярск. – Он тут же позвонил в дежурную часть. Спустя несколько минут прибыли полицейские и ОМОН.

Территорию оцепили и взяли под охрану. Когда находку осмотрели саперы, оказалось: это 82 миллиметровый минометный снаряд со следами коррозии в корпусе. И он действительно представляет угрозу для жизни людей (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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