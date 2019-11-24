В Красноярске брошенная хозяевами собака каждый день ждет их возвращения на месте снесенного дома

СЕГОДНЯ 08:11 2019-11-24T08:12:10+03:00

Дружок каждый день прибегает к тому месту, где раньше жили его хозяева Фото: Соцсети

Дружок даже не догадывается, что его ожидают очередные испытания, если ему вовремя не помогут

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Очередная история предательства. Жил-был пес. У него была будка. Еда. А, самое главное, люди, которые заботились и, как казалось, любили. Но район начал застраиваться высотками, а старые дома пускали под снос. Около года назад хозяева собаки получили новое жилье. Благоустроенная квартира со всеми удобствами. Теплая, уютная. А барбос вдруг стал обузой. С него сняли цепь и оставили на прежнем месте.

Пес неожиданно обретенной свободе не радовался. Каждый день ждал, что за ним вернутся. Ведь здесь был его дом, здесь раньше жили самые близкие люди… И он их ждал. Первое время он практически не выходил из укрытия, которое ему соорудили охранники строящейся на этом месте многоэтажки. Они и прозвали его Дружок. И подкармливали в один миг ставшего бездомным песика. Иногда жалели и приносили еду жители окрестных домов. Только благодаря этому пес пережил прошлую зиму. Летом Дружок бегал по всей округе, но каждый вечер возвращался «домой». Время идет, высотка почти готова. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в декабре дом сдадут. И снова Дружку некуда идти. Строители хоть его и жалеют, но у каждого свои «обстоятельства». Забирать никто не собирается. К судьбе Дружка подключились зоозащитники.

Вы только посмотрите в его глаза, пес все еще верит, что хозяева вернутся Фото: Соцсети

- Обращаюсь к вам, неравнодушные и добрые люди! – написала пронзительный пост в соцсетях зоозащитница Светлана. - Помогите Дружку обрести дом! Ведь, когда его отправят восвояси за металлическую ограду новостройки (ворота закрываются), это будет для Дружка очередным предательством. Мало того, он будет возвращаться на свое обжитое место, не понимая, почему его прогоняют… Страшно за песика, тем более что не всем людям нравится такое соседство. Дружок молодой, здоровый и очень дружелюбный парень. Его любят все, кто знает. В свое время, он сидел на цепи и очень исправно охранял двор частного дома. Поэтому вполне годится не только на роль друга, но и на роль охранника.

Давайте поможем обрести этому черному добродушному красавцу дом и самых лучших хозяев. Настоящих. Которые не предадут.

Если у вас есть возможность помочь устроить судьбу Дружка, то звоните по телефону: 8-906-883-40-86 (Светлана).

ИСТОЧНИК KP.RU