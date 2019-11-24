Житель Железногорска заплатит штраф за то, что «украсил» автомобиль схемой такси

СЕГОДНЯ 05:38 2019-11-24T05:38:37+03:00

Чтобы нанести такой рисунок, нужно оформить соответствующие документы Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Ведь разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и грузов он не оформил

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Житель Железногорска решил подработать таксистом и даже нанес соответствующую схему на свой автомобиль. Только вот официально свою деятельность он не оформил. Вот и попал под следствие. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

Водителя автомобиля «Toyota», на кузове которого была нанесена цветографическая схема легкового такси, дорожные полицейские остановили еще в октябре этого года. 32-летний мужчина предъявил документы, среди которых не оказалось тех, которые разрешали бы осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и багажа. Проще говоря: не имел правового статуса «Такси».

Водитель не ожидал, что его остановят дорожные полицейскиеФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В отношении нарушителя составили административный протокол (ч.7 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси»).

- Постановлением судьи водитель автомобиля с нанесенной цветографической схемой легкового такси был признан виновным в совершении административного правонарушения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. - Ему назначен штраф в размере 5000 рублей.

В полиции напомнили, что эксплуатировать транспортные средства с нанесенной на кузове схемой такси, можно только имея разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и грузов.

ИСТОЧНИК KP.RU