Жительница Красноярска перевела мошенникам более 120 тысяч рублей, чтобы «сохранить» деньги

СЕГОДНЯ 05:04 2019-11-24T05:04:33+03:00

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43-летняя жительница Красноярска стала жертвой мошенников. С ее банковской карты похитили 120 тысяч рублей. Об этом «Комсомольской правде» – Красноярск сообщили в городской полиции.

В ходе расследования выяснилось, что женщине позвонил неизвестный. Представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее карты хотят незаконно списать все деньги. Чтобы этого не допустить, нужно было следовать его инструкциям. А именно – сообщить данные карты и еще пин-код, который прямо сейчас отправили на ее телефон. Доверчивая владелица карты сделала все, что ей сказали, и в тот же миг лишилась всех накоплений.

- После этого потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, - рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские в очередной раз просят жителей края быть бдительными. И если позвонит неизвестный «сотрудник банка» и «представитель службы безопасности банка», то лучше перезвоните в банк сами по тем номерам телефонов, которые указаны на банковской карте или официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU