2019-11-23T15:18:42+03:00
Происшествия

В Хакасии двух рыбаков эвакуировали из тайги вертолетом

Сильно обморозились, но живые
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Хакасии двух рыбаков эвакуировали из тайги вертолетом. Фото: ГУ МЧС России по РХВ Хакасии двух рыбаков эвакуировали из тайги вертолетом. Фото: ГУ МЧС России по РХ
Изменить размер текста:

В Хакасии двух рыбаков пришлось эвакуировать из тайги на вертолете. Иначе добраться до них не представлялось возможным. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе МЧС Хакасии, случилось это 22 ноября.

Двое мужчин – одному 41 год, другому 59 – решили порыбачить на реке Малый Абакан в Таштыпском районе. Отправились туда на своей лодке, попытались пройти порог Тройник, но неудачно: вымокли, лодку потеряли и вообще кое-как сумели выбраться из ледяной воды. Добрались до метеорологического поста, там смогли согреться и связаться с «большой землей» - вызвали по рации полицию.

Что такое Ташпыпский район, это в двух словах: труднопроходимая горная тайга на юге Хакасии. И просто так машину за рыбаками не отправишь. Даже вездеход не везде пройдет. Направили сначала аэролодку, но помешал ледостав. Тогда полицейские связались с Южно-Сибирским поисково-спасательным отрядом МЧС России, а спасатели подняли в воздух Ми-8.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День белого медведя в Красноярске: моржи отметили его в зоопарке
Росприроднадзор подтвердил нарушения при добыче золота на реке Сисим в Красноярском крае
В Лесосибирске женщина встречала мужа и заблудилась
В Красноярске инспектор ДПС инсценировал аварию, чтобы получить страховку
В Красноярском крае за долги по коммуналке несколько человек остались без жилья
«Кидай ребенка»: в Ачинске прохожий спас малыша из горящей квартиры
Следственный комитет заинтересовался проблемами с теплом в домах Канска
В Хакасии при пожаре погибли мужчина и двое детей
Красноярцы могут выиграть безлимитный абонемент на каток в Татышев-парке
В Красноярском крае автобус с вахтовиками упал в реку
В Красноярске с начала года по вине пешеходов произошло 156 ДТП
Трагедия в Приисковом: в Хакасии вновь погиб снегоходчик
В Красноярске задержали мужчину с 4,5 килограммами гашиша
На Шахтеров запретят левые повороты: красноярцы не рады нововведению
Уродливая автостоянка на Вильского попала на «доску позора» городовых
Недостроенная 29-этажная «свечка» на Стрелке заиграет новыми огнями
Снег, штормовой ветер и сильная метель надвигаются на Красноярск
Центр Красноярска оставят без холодной воды из-за подключения новостроек
СК проводит проверку информации о разрушении объекта культурного наследия в Красноярске
Группа ВТБ и Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ подписали соглашение о сотрудничестве
ВТБ Лизинг поставит два самолета в Таджикистан и организует в России операционную аренду локомотивов
В Красноярске тестируют новые терминалы оплаты в общественном транспорте
Замдиректора крупной фирмы и индивидуальный предприниматель вовлекли в проституцию мерчендайзера
ВТБ Капитал Инвестиции: ожидаем двузначную доходность рынка акций в ближайший год
Депутаты Заксобрания обратились к министру здравоохранения России из-за препаратов для онкобольных детей