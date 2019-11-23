В Хакасии двух рыбаков эвакуировали из тайги вертолетом

СЕГОДНЯ 15:18 2019-11-23T15:18:42+03:00

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В Хакасии двух рыбаков пришлось эвакуировать из тайги на вертолете. Иначе добраться до них не представлялось возможным. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе МЧС Хакасии, случилось это 22 ноября.

Двое мужчин – одному 41 год, другому 59 – решили порыбачить на реке Малый Абакан в Таштыпском районе. Отправились туда на своей лодке, попытались пройти порог Тройник, но неудачно: вымокли, лодку потеряли и вообще кое-как сумели выбраться из ледяной воды. Добрались до метеорологического поста, там смогли согреться и связаться с «большой землей» - вызвали по рации полицию.

Что такое Ташпыпский район, это в двух словах: труднопроходимая горная тайга на юге Хакасии. И просто так машину за рыбаками не отправишь. Даже вездеход не везде пройдет. Направили сначала аэролодку, но помешал ледостав. Тогда полицейские связались с Южно-Сибирским поисково-спасательным отрядом МЧС России, а спасатели подняли в воздух Ми-8.

ИСТОЧНИК KP.RU