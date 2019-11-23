В Лесосибирске женщина встречала мужа и заблудилась

СЕГОДНЯ 14:52 2019-11-23T14:52:02+03:00

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В Лесосибирске накануне, 22 ноября, произошло ЧП. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города. 45-летняя женщина решила прогуляться, а заодно и встретить мужа, который вечером должен был вернуться с работы.

Живут они на окраине. Женщина вышла в лес и заблудилась. Как назло, телефон разрядился, она только и успела, что позвонить мужу и сказать пару слов, что не может найти дорогу назад. Мужчина обратился в полицию и МЧС. Три часа группы спасателей прочесывали лес.

В конце концов обнаружил женщину оперуполномоченный уголовного розыска лесосибирской полиции Владимир Аникин. Он увидел ее следы по ним вышел на нее. Оказалось, она скатилось под откос и не смогли выбраться самостоятельно, ушиблась, замерзла и обессилела. Ее госпитализировали в больницу. Врачи говорят: есть обморожения, но здоровью уже ничто не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU