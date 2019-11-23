В Красноярске инспектор ДПС инсценировал аварию, чтобы получить страховку

СЕГОДНЯ 13:51 2019-11-23T13:51:32+03:00

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Суд Октябрьского района Красноярска рассмотрел уголовно дело, в котором в качестве обвиняемого предстал инспектор ДПС ГИБДД (теперь уже бывший). Его наказали на 4 года и 4 месяца лишения свободы по двум статьям – злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в сфере страхования.

Началось все с того, что к инспектору ДПС обратился его приятель, работавший аварийным комиссаром. И предложил оформить дорожно-транспортное происшествие, которого на самом деле не было. Затем по поддельному административному протоколу была получена страховка, которой аварийный комиссар поделился со своим подельником.

Дальше – больше. Счет эпизодов перевалил на второй десяток. Чтобы получить страховку за ущерб от аварии, должен быть кто-то, на кого можно списать вину за эту самую аварию – таким образом, в списке пострадавших, кроме страховщиков, оказались еще и 14 человек, за которых были незаконно удержаны штрафы за нарушение ПДД.

Также осужденный подговорил свою подругу, у которой был автомобиль с механическим повреждением кузова, обратиться в страховую компанию за получением страховки и тоже предоставил ей поддельный протокол с места ДТП.

Но в конце концов мошенники попались. Бывший госавтоинспектор во всем раскаялся, ущерб возместил, содействовал следствию. Так что получил довольно мягкое наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU