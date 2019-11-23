«Кидай ребенка»: в Ачинске прохожий спас малыша из горящей квартиры

СЕГОДНЯ 11:52 2019-11-23T11:52:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ачинске прохожий помог спасаться жильцам загоревшейся квартиры. Случилось ЧП накануне, 22 ноября, на улице Карла Маркса. Старинный двухэтажный дом, с виду – довоенной постройки. Пожар начался в квартире на втором этаже. Сигнал на пульт диспетчера МЧС поступил в 10:16 утра. Жильцы квартиры были дома и вовремя заметили возгорание. Именно поэтому здание удалось отстоять с минимальными потерями – пострадала только одна квартира и кровли над ней.

Счет шел на минуты: пока на место мчались 5 пожарный расчетов, семья с маленьким ребенком пыталась эвакуироваться через окно. Один из прохожих подбежал к окну и крикнул матери: «Кидай ребенка». Она завернула его в одеяло и бросила, а мужчина подхватил и тут же усадил в стоявшую рядом машину. Остальные через окно по пожарной лестнице уже вытащили спасатели, сообщает ачинский телеканал «ОСА».

ИСТОЧНИК KP.RU