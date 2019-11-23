В Хакасии при пожаре погибли мужчина и двое детей

СЕГОДНЯ 10:01 2019-11-23T10:01:16+03:00

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Печальные вести пришли из Хакасии. Накануне, 22 ноября, поздним вечером в селе Бельтырское Аскизского района произошел пожар в двухквартирном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера МЧС в 22:46. Но когда пожарные расчеты через 6 минут прибыли на место, оказалось, что деревянное здание вовсю полыхало – вызов был сделан с опозданием. Горела крыша, а площадь, охваченная огнем, составляла почти 100 квадратных метров.

- Звенья газодымозащтников вынесли из дома двух детей в бессознательном состоянии, но спасти их жизни не удалось. Мальчик и девочка, 2016 и 2012 годов рождения. Далее при разборе конструкций обнаружили погибшего 42-летнего мужчину, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Хакасия.

На ликвидацию пожара ушло более полутора часов. Что стало причиной, устанавливают дознаватели. А родственникам погибших оказывается помощь психологов.

ИСТОЧНИК KP.RU