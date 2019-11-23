2019-11-23T09:20:24+03:00
Общество

Красноярцы могут выиграть безлимитный абонемент на каток в Татышев-парке

Это самая большая площадка для катания на коньках в городе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцы могут выиграть безлимитный абонемент на каток в Татышев-паркеКрасноярцы могут выиграть безлимитный абонемент на каток в Татышев-паркеФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцам предлагают принять участие в розыгрыше безлимитного абонемента на каток в Татышев-парке. Много лет этот каток является самым большим в городе и самым посещаемым. Его площадь составляет 17,5 тысяч квадратных метров. Ледовое покрытие уже готовят: заливают, чистят, равняют. Заодно готовят прокатный инвентарь.

Праздничное открытие катка состоится в следующую пятницу, 29 ноября. Начало – в 18:00. Гостей ждет развлекательная программа с музыкой и лотереи с призами. В одной из таких лотерей и будет разыгран абонемент на бесплатное посещение катка на весь сезон. А по завершении программы – праздничный фейерверк.

Добавим, что в прокате можно будет взять новые фигурные и хоккейные коньки от 25 до 46 размера по цене 110 рублей в час. Входной билет стоит 80 рублей, но дети до 7 лет – бесплатно. Прийти со своими коньками можно и нужно, при необходимости их помогут заточить. Есть и камера хранения. А расписание – с 10 до 22 часов каждый день, кроме понедельника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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