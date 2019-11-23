2019-11-23T08:30:41+03:00
Происшествия

В Красноярском крае автобус с вахтовиками упал в реку

Четверым потребовалась медицинская помощь
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае автобус с вахтовиками упал в реку. Фото: пресс-служба полицииВ Красноярском крае автобус с вахтовиками упал в реку. Фото: пресс-служба полиции
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В Енисейском районе автобус с вахтовиками упал в реку. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевой полиции. Стало известно, что это произошло накануне, 22 ноября, около 18 часов, на 13-м километре автотрассы «Енисейск-Пировское». В салоне автобуса «МАН» по данным полиции находились 17 человек, включая водителя, а по информации диспетчера «Лесосибирск-автодора» - 19 человек.

Установлено, что дорога была скользкой, а погодные условия – неблагоприятными. Водитель не смог справиться с управлением автобуса на небольшом повороте, допустил наезд на металлическое ограждение моста через речку Тюмехину. От этого он съехал в кювет и, опрокинувшись, упал вниз. За медицинской помощью обратились четверо пассажиров, погибших, к счастью, нет. На месте ДТП работает сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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