СЕГОДНЯ 08:07 2019-11-23T08:07:44+03:00

В Красноярске с начала года по вине пешеходов произошло 156 ДТП Фото: Мария ЛЕНЦ

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На территории Красноярска и Дивногорска (Дивногорск территориально введении МУ МВД России «Красноярское») с начала этого года по вине пешеходов произошло 156 дорожно-транспортных происшествий. В результате 18 человек погибли и 139 получили ранения различной степени тяжести. 8 тысяч раз водители нарушили правила, не предоставив преимущество пешеходам. И 3,5 тысячи раз сами пешеходы нарушили правила поведения на дорогах. Такую статистику «Комсомольской правде»-Красноярск озвучили в пресс-службе ГИБДД.

Чтобы минимизировать и предотвратить печальные последствия нарушений ПДД, госавтоинспектора регулярно проводят рейды на улицах города. Останавливают тех пешеходов, которые считают себя неуязвимыми, перебегают дорогу в неположенном месте или на красный сигнал, в наушниках. Для пущего эффекта показывают нарушителям видео реальных ДТП с жуткими последствиями. Многим это помогает осознать степень опасности на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU