На Шахтеров запретят левые повороты: красноярцы не рады нововведению

СЕГОДНЯ 16:43 2019-11-22T16:43:13+03:00

А в администрации считают, что так будет лучше всем

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Благими намерениями чиновников администрации Красноярска - с воскресенья, 24 ноября, на Шахтеров решено запретить все левые повороты. Решение принято в мэрии после двух лет обсуждений, сообщает ТВК. Чиновники говорят: так будет лучше всем, эта мера поможет повысить пропускную способность Шахтеров. Но жители Покровки уже говорят о том, что им точно лучше не будет. Чтобы приехать домой с работы, придется делать большой крюк. Эксперты тоже раскритиковали решение.

- При существовании выделенных полос оптимизация бы сработала. Та «оптимизация», которая есть на сегодняшний момент, к сожалению, работать не будет. Ситуация в утренний час пик останется прежней, а в вечерний даже может ухудшиться, - считает руководитель Красноярского отделения Федерации автовладельцев России Егор Фролов.

ИСТОЧНИК KP.RU