Уродливая автостоянка на Вильского попала на «доску позора» городовых

СЕГОДНЯ 15:57 2019-11-22T15:57:06+03:00

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Автостоянка на Вильского, 16/1 напоминает скорее свалку, чем стоянку. Обломанные доски, ветки деревьев, металлические и бетонные конструкции, забор с дырами, который того и гляди рухнет, – все это явно не про автостоянки. Накануне здесь побывали городовые и пристыдили владельцев за беспорядок. - Требования к внешнему виду автостоянок описывает архитектурно-художественный регламент. Так, например, территория должна быть ограждена забором типа "Махаон" (это сетчатое металлическое ограждение), использование глухих заборов не допускается, - пояснили в службе городовых.

На стоянке, ясное дело, забор не просто не соответствует, но еще и потенциально опасен - завалиться может в любую минуту на того, кому не повезет оказаться рядом. С хозяином автостоянки провели воспитательную беседу, чтобы привел все в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU