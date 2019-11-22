2019-11-22T15:29:13+03:00
Общество

Недостроенная 29-этажная «свечка» на Стрелке заиграет новыми огнями

КАТЭК теперь тоже с подсветкой [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Башня на Стрелке засияла огнями Фото: стопкадр с видеоБашня на Стрелке засияла огнями Фото: стопкадр с видео
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Знаменитая 100-метровая «свечка» на Стрелке давно уже стала своеобразным символом Красноярска: 29-этажка - один из самых любимых долгостроев в городе. Ее, напомним, возвели когда-то для нужд гиганта советской угольной промышленности, КАТЭКа.

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Башню часто рисовали художники, фотографы находили лазейки и проникали внутрь, чтобы подняться на вершину и сделать потрясающие кадры с высоты на исторический центр города. Красноярцы так привыкли к ней, что теперь с трудом представляют, каково это - если бы ее не было. И вот - башню решили преобразить. Об этом рассказали в администрации Красноярска. Теперь она будет сиять огнями.

- 20 этажей «раскрасили» почти тысяча светильников, - сообщает мэрия. - Сейчас идет тестовый прогон оборудования, а в начале декабря подстветка заработает во всей красе!

ИСТОЧНИК KP.RU

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