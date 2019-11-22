2019-11-22T12:07:04+03:00
Общество

Центр Красноярска оставят без холодной воды из-за подключения новостроек

Воды не будет в субботу, 23 ноября, в течение дня
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Рааботы будут проводить в течение дняРааботы будут проводить в течение дняФото: Мария ЛЕНЦ
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Около 30 домов в центре Красноярска останутся без холодной воды в субботу, 23 ноября, сообщает КрасКом. Отключение связано с необходимостью: к холодному водоснабжению будут подключать новостройки в районе Института искусств. В течение дсветового дня специалисты рассчитывают справиться с задачей -воды не будет с 9.00 до 19.00.

Итак, какие же дома останутся без холодной воды: Конституции СССР, 1, 7, 9, 9а, 11, 13, 15,17, 17а, 19, 21,23,25,27; Ленина, 22, 24; Качинская, 20; Парижской Коммуны, 39, 39а, 41, 44, 46а; Сурикова, 54а; Дубенского, 6, 8, 11.

Выходной дляподключения выбран неслучайно. И уж точно не для того, чтобы досадить людям. Если бы подключение проводили в рабочие дни, пришлось бы приостановить подачу воды в расположенные здесь садики и школу - этого решено избежать. Неудобств будет меньше, если жители сделают необходимый запас питьевой воды заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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