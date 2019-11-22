2019-11-22T11:48:55+03:00
Происшествия

СК проводит проверку информации о разрушении объекта культурного наследия в Красноярске

Речь о доме по Парижской коммуны, 33
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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После проверки будет принято процессуальное решениеПосле проверки будет принято процессуальное решениеФото: Мария ЛЕНЦ
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Следком заинтересовался информацией одного из центральных каналов о том, что в центре Красноярска на произвол судьбы брошен объект культурного наследия, сообщает пресс-служба СК России. По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, речь идет о здании по Парижской коммуны, 33. Сейчас в нем располагается бизнес-центр. Тем не менее, здание имеет историческую ценность. У него несколько собственников, в числе которых администрация Красноярска. Ремонт здания должен был быть проведен, по информации СК, еще к 1 января этого года. Но его так и нет.

- Председатель Следственного комитета России дал указание руководству ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия незамедлительно изучить факты, озвученные журналистами, в рамках процессуальной проверки, и при наличии законных оснований дать правовую оценку действиям всех заинтересованных лиц, в том числе чиновников, - рассказали в пресс-службе СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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