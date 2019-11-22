ВТБ Лизинг поставит два самолета в Таджикистан и организует в России операционную аренду локомотивов
ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) заключил три соглашения о сотрудничестве на площадке ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!": с авиакомпанией Сомон Эйр, Яндекс.Такси, а также с Трансмашхолдингом и Локотехом.
Меморандум о сотрудничестве подписали ВТБ Лизинг и национальный перевозчик Таджикистана Сомон Эйр. В рамках лизингового финансирования будет проработан проект поставки авиаперевозчику двух самолетов Embraer E190E2.
«ВТБ Лизинг является лидером на российском рынке авиатехники согласно рейтингам Fitch и Эксперт РА, и мы готовы активно исследовать все возможности, в том числе и за счет работы с зарубежными партнерами. Наша компания имеет опыт структурирования сделок финансового или операционного лизинга любой сложности с участием российских и иностранных компаний. Уверен, наше сотрудничество с Сомон Эйр будет успешным, позволит повысить доступность и безопасность авиаперевозок и будет служить развитию обеих компаний. Повышение эффективности работы с клиентами, рост клиентской базы и расширение охвата клиентов на рынке являются важными задачами стратегии ВТБ», - отметил Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.
Также, ВТБ Лизинг заключил соглашение о сотрудничестве с Яндекс.Такси. В рамках проекта партнеры сервиса смогут пополнять и обновлять таксопарки по упрощенной схеме с авансом от 0%.
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