2019-11-22T10:39:37+03:00
Общество

В Красноярске тестируют новые терминалы оплаты в общественном транспорте

Пока - только в троллейбусах №7
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: диана ИВАНОВАФото: диана ИВАНОВА
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Оплата проезда в общественном транспорте Красноярска - тема, интересующая так или иначе всех пассажиров. Модернизировать систему собираются давно. Очередной шаг на этом пути - терминалы оплаты в троллейбусах №7, с помощью которых проезд оплатить можно без проблем банковской картой. Об эксперименте рассказали в пресс-службе мэрии Красноярска.

- В каждом салоне установлено два терминала нового поколения – с металлическим корпусом и антивандальным покрытием, - пояснили в администрации.

Кондуктор может быть уверен в оплате. Если деньги не прошли, информация об этом высветится на дисплее. Добавим, что такие терминалы появятся во всех троллейбусах города в ближайшее время. Среди планов городских власте также проездные билеты с неограниченным количеством поездок, проезд с бесплатной пересадкой - по специальному тарифу. Что касается терминалов, то они, безусловно, будут удобным решением для пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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