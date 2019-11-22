2019-11-22T10:20:57+03:00
Происшествия

Замдиректора крупной фирмы и индивидуальный предприниматель вовлекли в проституцию мерчендайзера

В Красноярске возбудили уголовное дело против трех сутенеров [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Один арестован, двое - под подпиской о невыездеОдин арестован, двое - под подпиской о невыездеФото: Мария ЛЕНЦ
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В этот трудно поверить, но факт: в Красноярске замдиректора крупного предприятия, его знакомая и еще одна индивидуальный предприниматель подозреваются в том, что вовлекли в занятия проституцией женщину-мерчендайзера. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск из собственных источников, в отношении всех трех преступников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.240 УК России (вовлечение в занятия проституцией). Действовали по предварительному сговору, а значит, грозить им может до 6 лет лишения свободы.

Известно немного. 35-летний замдиректора одной из компаний Александр К., его знакомая, 36-летняя Олеся К. и 34-летняя индивидуальный предприниматель Евгения М. раньше проблем с законом не имели. Однако весной 2018 года жизнь их круто изменилась. Произошло все на улице Елены Стасовой, неподалеку от дома №37. Именно здесь троица принудила к проституции 22-летнюю мерчендайзера крупной сельхозкомпании Дарью Б. Последняя после случившегося обратилась в полицию. Суд арестовал Александра К., а его приятельницы находятся на время следствия под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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