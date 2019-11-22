2019-11-22T10:16:55+03:00
Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции: ожидаем двузначную доходность рынка акций в ближайший год

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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Российский рынок акций может показать двузначную доходность на горизонте ближайших двенадцати месяцев, важным драйвером роста продолжает оставаться цифровизация инвестиционных продуктов. Такие прогнозы озвучили участники сессии «Ожидания vs Реальность: влияние глобальных трендов на инвестиционную привлекательность России», которая состоялась сегодня в рамках ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Участие в обсуждении перспектив российского рынка приняли более 120 представителей зарубежных инвестиционных фондов, российских компаний, Центробанка России, Министерства финансов РФ. Модератором сессии выступил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Эксперты отметили, что показатели российского рынка на сегодняшний день являются одними из лучших в мире. Общая доходность (с учетом дивидендов) российского рынка акций с начала года приближается к 50% в долларах. Рост котировок с начала текущего года сопровождался выходом сильной отчетности, повышением прогнозов прибылей и норм дивидендных выплат. Доходность российских еврооблигаций находится на исторических минимумах, тогда как дивидендная доходность недалека от исторического максимума. По итогам 2019 года дивидендная доходность индекса ММВБ обгонит среднюю ставку по депозитам. Кроме того, активную поддержку рынку акций в России оказывает приток розничных клиентов.

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