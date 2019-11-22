2019-11-22T11:10:32+03:00
Общество

Депутаты Заксобрания обратились к министру здравоохранения России из-за препаратов для онкобольных детей

От отечественного аналога лекарства у многих малышей отнимаются руки и ноги
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Депутаты и врачи обратились к СкворцовойДепутаты и врачи обратились к СкворцовойФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Заксобрании рассматривали проект обращения к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой, сообщает Ньюслаб. Речь идет о жизненно необходимых лекарствах иностранного производства для онкобольных детей. Напомним, несколько дней назад одна из мам обратилась к депутату Заксобрания Илье Зайцеву и рассказала, что у ее дочки, которой нет и полутора лет, тяжелые побочные эффекты от применения отечественных аналогово препарата, который используют в курсе химиотерапии. У малышки снизились рефлексы, а потом наступил паралич рук и ног. Лекарство зарубежного производства дает меньше побочных эффектов, но в России его не достать. Поэтому депутаты, несмотря на полную поддержку политики импортозамещения, просят помочь министра здравоохранения России. Речь идет м первую очередь о препарате Викристин-Тева.

- Мне пишет мама маленькой девочки, ей еще и полутора лет нет. У нее рак. Она прошла первый курс с немецким препаратом, и ей стало значительно лучше. Второй курс — уже препаратом российским. И он показал те самые осложнения. Корректировка курса не помогла. У девочки отнялись ноги. После третьей попытки российское лекарство отменили, а немецкое купить в России нельзя. И в Германии нельзя — нужен рецепт немецкого врача. И через посольство пробовали. И через знакомых. И они в отчаянии спрашивают : Илья, как нам спасти нашу дочь? А я не знаю, что сказать... - говорит Зайцев.

В Заксобрании поддержали обращение к Скворцовой. Помимо «Викнристин Тева», аналогичная ситуация с ввозом возникла с препаратами «Аспарагиназа», «Доксорубицин-Тева», «Карбоплатин-Тева», «Китрил», «Ломустин медак», «Натулан», «Темозоломид-Тева», «Циспластин», «Цитарабин», «Цитозар» и «Этопозид-Тева». К слову, обращение составлено при поддержке минздрава Красноярского края, фармацевтов, врачей-онкологов и общественников. Добавим, что проблема остро стоит и в других регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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