2019-11-22T08:35:32+03:00
Происшествия

Сотрудник банка в Красноярске оформил 10 кредиток и потратил на себя 600 000 рублей

Мошеннику дали три года условно
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мошенника задержали и судилиМошенника задержали и судилиФото: Мария ЛЕНЦ
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Суд приговорил к трем годам условного срока молодого человека, который провернул махинацию с кредитными картами, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Красноярское». Являясь сотрудником банка, он оформил 10 кредиток на клиентов, внося в них ложные сведения: и регистрация, и доходы, и места работы - все было враньем. Выяснилось все после того, как в полицию обратились представители банка, заявив, что нашли заемщиков-должников. Полиция выявила схему, которую организовал мошенник.

- В течение месяца 26-летний работник финансовой организации оформил 10 кредитных карт, внося заведомо ложные сведения о платежеспособности клиентов. Все выданные карты он оставил себе, а деньги более 600 тысяч рублей потратил на личные нужды, после чего уволился с работы, - рассказали полицейские. - В ходе оперативных мероприятий его задержали.

На мужчину завели уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Суд дал ему условный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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