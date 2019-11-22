Крупное ДТП в Красноярском крае: пассажирский микроавтобус столкнулся с лесовозом КамАЗ

СЕГОДНЯ 07:15 2019-11-22T07:17:40+03:00

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В Енисейском районе случилось крупное ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю. Произошло все в пятницу, 22 ноября, ранним утром, когда на улице еще было темно. На седьмом километре автодороги Енисейск - Пировское автомобиль «Тойота Гранд Хайс» столкнулся с лесовозом КамАЗ.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Микроавтобус, в котором находилось 4 пассажира, следовал из Красноярска в Северо-Енисейск, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке полиции. - По предварительным данным, пострадали двое пассажиров микроавтобуса – мужчина и женщина, они госпитализированы.

Пока трудно сказать, что именно привело к аварии. Известно, что в момент ДТП 44-летний водитель микроавтобуса был трезв. Сейчас сотрудники ГИБДД на месте выясняют все обстоятельства случившегося. В том числе полиция установит, легально ли водитель осуществлял перевозку людей.

ИСТОЧНИК KP.RU