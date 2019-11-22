«Смотрю и недоумеваю»: мэр Красноярска рассказал о замене Бионорда песчано-гравийной смесью

СЕГОДНЯ 06:45 2019-11-22T06:53:03+03:00

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Многочисленные жалобы красноярцев на подсыпку улиц Бионордом стали причиной эксперимента на улицах краевого центра. Четыре улицы для сравнения дорожники обработали песчано-гравийной смесью. При этом, как пожаловались в соцсетях красноярцы, остальные улицы города остались вообще без обработки - из-за этого на дорогах было крайне скользко. Но не суть. Глава Красноярска Сергей Еремин высказал свое отношение к обработке улиц песчано-гравийной смесью. И судя по всему, градоначальник ратует за Бионорд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/745311" frameborder="0"></iframe> Мэр Красноярска о подсыпке на улицах.Видео: Инстаграм Сергея Еремина

- Смотрю сегодня на это видео и откровенно недоумеваю. Весь этот песок окажется, в итоге, в воздухе, которым мы будем дышать, - говорит Еремин. - А чтобы собрать щебень и гравий, нам нужно будет приложить титанические усилия... А вообще, при выборе Бионорда во главу угла мы ставили прежде всего безопасность и экологию. И достигли неплохих результатов. Весной в городе было гораздо меньше пыли, забитых ливневок!

Теперь слово за горожанами. Что думаете по поводу подсыпки старым и новым способом, красноярцы?

ИСТОЧНИК KP.RU