2019-11-22T04:55:47+03:00
Общество

«Это беспредел!»: пассажирам рейса Пхукет - Красноярск несколько часов не выдавали багаж

В аэропорту пояснили: сломался контейнерный перегружатель, и его замена потребовала времени [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Причиной ожидания стала неисправность техникиПричиной ожидания стала неисправность техникиФото: Мария ЛЕНЦ
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Пассажиры рейса Пхукет - Красноярск, которые в четверг, 21 ноября, прибыли в аэропорт краевого центра, вынуждены были несколько часов провести в зоне ожидания багажа. Люди ждали, когда же им отдадут их вещи - выйти из помещения, сразу отметим, по правилам нельзя. Естественно, ситуация вызвала негатив пассажиров, который вылился в конфликт с сотрудниками аэропорта. Видео скандала выложили в паблике ЧП-Красноярск.

Конфликт пассажиров и служб аэропорта в Красноярске.Видео: ЧП-Красноярск

- Беспредел в аэропорту Емельяново, - пишет возмущенный пассажир. - 2 часа назад прибыл рейс Пхукет - Красноярск, люди не могут получить багаж. Не дают ни воды, ни еды, никуда не выпускают.Люди с маленькими детьми, нет специализированных посадочных мест.

В пресс-службе аэропорта «Комсомольской правде» - Красноярск пояснили, что неприятная ситуация возникла из-за неисправности контейнерного погрузчика.

- Вышел из строя контейнерный перегружатель - это техническое средство, с помощью которого выгружается контейнер с багажом пассажиров, - рассказала официальный представитель аэропорта Красноярска Леся Никитина. - Это произошло из-за неполадок в гидравлической системе, и сначала нужно было устранить последствия. И только потом стало возможно отогнать его от самолета, что и было сделано. Затем сотрудники аэропорта подогнали новый перегружатель и произвели разгрузку багажа - другого способа оперативно разгрузить самолет, к сожалению, нет. Это заняло несколько часов. Мы приносим извинения пассажирам за неудобства. Сейчас выясняется, почему пассажиров не выпускали из зоны ожидания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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