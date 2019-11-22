2019-11-22T04:17:36+03:00
Общество

В Красноярск на выходных придет потепление и небольшой снег

Ожидается небольшой снег и юго-западный ветер
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Ожидается небольшой снег и юго-западный ветерОжидается небольшой снег и юго-западный ветерФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярск ожидают сравительно теплые выходные - самое время планировать походы по магазинам, активный отдых или встречи с друзьями. Как рассказали в Гидрометцентре, уже в пятницу, 22 ноября, в краевом центре будет значительно комфортнее, чем накануне днем, а суббота и воскресенье принесут потепление и небольшой снег.

Итак, какая погода ждет город на выходных? Днем в субботу, 23 ноября, в столбики термометров в Красноярске опустятся до минус 10 - 11 градусов, ночью - до 18 мороза. Осадков не ожидается, день будет по-зимнену хмурым и облачным. В воскресенье, 24 ноября,температура воздуха ночью достигнет только 10-12 градусов мороза. Днем ожидается до минус 9 градусов. В воскресенье метеорологи прогнозируют небольшой снег и облачность. Начало недели также будет относительно комфортным. Ветер все это время будет юго-западным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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