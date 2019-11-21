2019-11-21T17:52:29+03:00
Экономика

Бюджет Красноярского края все-таки будет дефицитный

Хотя минфин назвал дефицит техническим
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Бюджет Красноярского края все-таки будет дефицитныйБюджет Красноярского края все-таки будет дефицитныйФото: Мария ЛЕНЦ
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Депутаты Заксобрания края обсудили и приняли в первом чтении региональный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. После внесенных поправок выглядит он таким образом:

- доходы – 248,6 миллиардов рублей (большая часть, почти 218 миллионов рублей – это собственные средства – налоги и неналоговые поступления),

- расходы – 254,5 миллиардов.

Таким образом, бюджет следующего года ожидается дефицитным – не хватает 5,9 миллиардов рублей. Но министр финансов Владимир Бахарь назвал дефицит техническим.

В предстоящем периоде будет продолжена реализация национальных проектов. Большее внимание получат муниципалитеты края. Поскольку бюджетная политика смещается в сторону территорий, планируется строительство 100 краевых объектов, в том числе 13 учреждений здравоохранения, 40 образования, включая 19 детских садов, 21 школу и 22 спортивных сооружения.

Впереди подготовка главного финансового документа ко второму чтению, где ожидаются поправки от комитетов, а уже 28 ноября пройдут традиционные публичные слушания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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