В Красноярске на руководителя Дома ребенка при ГУФСИН завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:00 2019-11-21T17:00:53+03:00

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На начальника филиала – врача Дома ребенка ФКУЗ Медико-санитарной части № 24 ФСИН России завели уголовное дело. Она подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Предварительно известно, что подозреваемая фиктивно трудоустроила на должность слесаря-сантехника своего 36-летнего знакомого, жителя краевого центра. Сама или это сделали по ее распоряжению сотрудники, предстоит выяснить. С марта 2017 по сентябрь 2019 года мужчина на работу ни разу не явился, но заработную плату получал на карту исправно.

Более чем за два года лже-сантехнику было перечислено более 700 тысяч рублей. Деньгами он распоряжался по своему усмотрению. Мужчина тоже не остался в стороне, на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц».

ИСТОЧНИК KP.RU