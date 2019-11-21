СЕГОДНЯ 15:39 2019-11-21T15:45:19+03:00

Под Красноярском по вине женщины-водителя погибли пассажирка с маленькой дочерью. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по краю

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В Дивногорске следователи завершили расследование уголовного дела по факту гибели в дорожной аварии 38-летней женщины и ее 11-летней дочери. Прокуратура утвердила обвинение, дело передано на рассмотрение в городской суд.

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что трагедия произошла утром 29 июня этого года на 123-м километре автодороги «Енисей». За рулем «Хендая» находилась 51-летняя обвиняемая. Следователи установили, что автомобиль летел со скоростью свыше 140 километров в час. В результате его занесло, водитель не справилась с управлением, в результате иномарка вылетела в дороги, перевернулась. К сожалению, обе пассажирки погибли на месте, медикам оставалось только констатировать их смерть.

- Действия виновной в дорожно-транспортном происшествии квалифицированы следователями по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, - прокомментировали в прокуратуре края.

ИСТОЧНИК KP.RU