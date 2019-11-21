СЕГОДНЯ 14:15 2019-11-21T14:15:54+03:00

До конца года в Красноярске квартиры получат 228 обманутых дольщиков. Фото: пресс-служба министерства строительства края

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До конца этого года в Красноярске долгожданные ключи от квартиры получат 228 обманутых дольщиков. В эксплуатацию вводятся два 14-этажных жилых дома в микрорайоне Мариинском. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в министерстве строительства края.

«Фирма ФБК» заложила в микрорайоне три высотки, однако в 2015 году строительство замерло. На руководителей завели уголовное дело, компания обанкротилась, 360 человек потеряли свои деньги и остались без квартир. Дома передали новому застройщику – УК «СИА».

По словам гендиректора компании «СИА» Семена Лайкевича они столкнулись с проблемой: дома оказались непригодными к достройке. Так что пришлось менять проект и разбирать некачественный железобетонный каркас. Теперь здания завершены в монолитно-кирпичном исполнении. Первый дом сдали в июле 2017 года, и в двух других отделочные работы на завершающей стадии.

Добавим, что проблемы обманутых дольщиков находятся под личным контролем губернатора края Александра Усса. Приняты несколько законов, создан Региональный фонд защиты участников долевого строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU