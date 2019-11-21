Жители Ачинска задолжали по кредитам более 161,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:19 2019-11-21T13:19:55+03:00

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Жители Ачинска задолжали миллионы рублей по разным статьям. Например, 161 миллион 598 тысяч рублей – перед банками по кредитам. И таких должников 1481, они в рейтинге стоят на первой позиции. Следом за ними – те, кто не оплачивает коммунальные услуги, это 1459 исполнительных производств на сумму 22 миллиона 111 тысяч рублей.

На третьем месте – должники по налогам, их около полутора тысяч человек, сумма взысканий – 10 миллионов 751 тысяч рублей. И на четвертом месяце 1737 человека, на которых висят просроченные штрафы в общей сумме 5 миллионов 300 тысяч.

Об этом пишет ИП «Запад24» со ссылкой на судебных приставов отдела ФССП по Ачинску, Ачинскому и Большеулуйскому районам. В ведомстве как раз подвели итоги работы за минувший месяц. А всего ими было возбуждено 8218 исполнительных производств на общую сумму 239 миллионов 822 тысячи рублей.

Кстати, действенные методы работы, которые приставы успешно используют, это арест имущества, в том числе транспорта и запрет на выезд за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU