2019-11-21T10:58:13+03:00
Общество

В Красноярске рак печени начали лечить методом химиоэмболизации

Метод новый и эффективный
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске рак печени начали лечить методом химиоэмболизации. Фото: пресс-служба Федерального Сибирского научно-клинического центраВ Красноярске рак печени начали лечить методом химиоэмболизации. Фото: пресс-служба Федерального Сибирского научно-клинического центра
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В Красноярске злокачественные новообразования печени начали лечить методом химиоэмболизации. Новый способ опробовали хирурги Федерального Сибирского научно – клинического центра ФМБА России. Его преимущества в том, что локальное лечение опухоли позволяет избежать высокого токсического воздействия химиопрепарата на весь организм.

В пресс-службе Центра рассказали, что можно воздействовать на неоперабельную опухоль и доставлять препарат непосредственно к пораженному органу. При этом пациент не травмируется, а риск осложнения во время и после процедуры – минимальный.

Химиоэмболизация применяется как самостоятельный метод лечения, а также в комплексной терапии с традиционными методиками, как предоперационное воздействие или при лечении неоперабельных опухолей. К слову, лечение по новой методе в Федеральном Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России прошли уже 4 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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