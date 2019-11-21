В Красноярске рак печени начали лечить методом химиоэмболизации
В Красноярске злокачественные новообразования печени начали лечить методом химиоэмболизации. Новый способ опробовали хирурги Федерального Сибирского научно – клинического центра ФМБА России. Его преимущества в том, что локальное лечение опухоли позволяет избежать высокого токсического воздействия химиопрепарата на весь организм.
В пресс-службе Центра рассказали, что можно воздействовать на неоперабельную опухоль и доставлять препарат непосредственно к пораженному органу. При этом пациент не травмируется, а риск осложнения во время и после процедуры – минимальный.
Химиоэмболизация применяется как самостоятельный метод лечения, а также в комплексной терапии с традиционными методиками, как предоперационное воздействие или при лечении неоперабельных опухолей. К слову, лечение по новой методе в Федеральном Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России прошли уже 4 пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU