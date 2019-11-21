2019-11-21T10:15:24+03:00
Происшествия

На Таймыре упал вертолет – пилота оштрафовали на 200 тысяч

Ущерб в 3,9 миллиона рублей он уже возместил
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На Таймыре упал вертолет – пилота оштрафовали на 200 тысяч. Фото: пресс-служба Западно-Сибирского СК на транспортеНа Таймыре упал вертолет – пилота оштрафовали на 200 тысяч. Фото: пресс-служба Западно-Сибирского СК на транспорте
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Командира вертолета, рухнувшего на землю, оштрафовали на 200 тысяч рублей. Такое наказание ему вынес суд после полутора лет следствия и разбирательств. В пресс-службе Западно-Сибирского следкома на транспорте рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности.

ЧП произошло в феврале 2018 года на Таймыре. Пилот МИ-8Т (принадлежал «КрасАвиа») должен был выполнить рейс по маршруту: cело Хатанга – озеро Таймыр – остров Средний – мыс Арктический (архипелаг Северная земля). Перевезти груз и пассажиров.

На мысе Арктический были сложные метеоусловия, экипаж не справился с ситуацией при посадке, вертолет упал на бок. Одни из двух пассажиров получил травмы средней степени тяжести. Ущерб авиакомпании составил почти 3,9 миллиона рублей.

Как оказалось, директор заправки на озере Среднем дал указание пилоту заполнить пустые бочки авиатопливом и вывезти их на архипелаг за несколько рейсов. Но пилот решил, что перевезет груз за один раз, хотя и понимал, что это превышает максимально допустимую нагрузку.

На суде командир воздушного судна признал себя виновным и полностью возместил ущерб. Суд вынес относительно мягкое наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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