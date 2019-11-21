Житель Красноярска купил «Лексус» за 120 тысяч и написал заявление об угоне

СЕГОДНЯ 09:44 2019-11-21T10:17:35+03:00

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Житель Красноярска купил себе подержанный «Лексус» по довольно выгодной цене – всего за 120 тысяч рублей. Сделку с продавцом оформили, как полагается. Новый владелец машины приехал домой и на ночь припарковал ее на автостоянку недалеко. А утром обнаружил, что автомобиль исчез. Вызвал полицию, написал заявление.

Злоумышленника нашли. Им оказался приятель продавца. 26-летний ранее судимый мужчина знал, что «Лексус» не был оборудован сигнализацией и рассчитывал, что новый владелец не успел ее установить. Он пробрался ночью на автостоянку, подручными средствами вскрыл автомобиль и уехал в Железногорск, где и перепродал ее третьим лицам.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, молодой человек проведет в колонии строгого режима 6 лет 11 месяцев – такое наказание ему вынес суд.

ИСТОЧНИК KP.RU