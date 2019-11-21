2019-11-21T08:41:59+03:00
Общество

В Лесосибирске горожане пожаловались на дискаунтер «Хороший»: шум и крысы

Руководство оштрафовали и потребовали устранить нарушения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Лесосибирске горожане пожаловались на дискаунтер «Хороший»В Лесосибирске горожане пожаловались на дискаунтер «Хороший»Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Лесосибирске жители многоэтажного дома пожаловались на дискаунтер «Хороший», который размещается на первом этаже. Во-первых, при разгрузке товара (а это происходит под окнами квартир) всегда шумно. Во вторых, из магазина в квартиры проникают тараканы, а где-то видели даже крыс. Попробовали пожаловаться администрации магазина, но там их проигнорировали.

И тогда жильцы направили коллективную жалобу в Роспотребнадзор. Проверка подтвердила все нарушения. Торговой сети «Командор», которая владеет дискаунтером, выписали штраф на 10 тысяч рублей и предписание устранить нарушения. Но там снова ничего не предприняли, это стало понятно при повторной проверке.

Тогда Роспотребнадзор подал на компанию в городской суд Лесосибирска. И суд принял решение в пользу жильцов многоэтажки, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства. Так что если на сей раз магазин не устранит нарушения, этим займутся судебные приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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