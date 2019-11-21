2019-11-21T08:16:28+03:00
Происшествия

В Красноярске 15 человек попали в больницу с отравлением суши

Точную причину назовут медики
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске 15 человек попали в больницу с отравлением сушиВ Красноярске 15 человек попали в больницу с отравлением сушиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске 15 человек попали в больницу с отравлением после того, как поели суши от известной сути доставки «Оригами». У всех предварительно один диагноз – острая кишечная инфекция. Однако какова ее природа, станет известно после того, как медики получат результаты анализов на бактериологию. По словам Янины Фурсовой, заведующей инфекционным отделением, на это уйдет от 3 до 14 дней, все зависит от вида возбудителей инфекции.

Пострадавшие рассказали «ТВК Красноярск», что заказывали суши и роллы в минувшие выходные. Вскоре у них начались боли, поднялась температура, пришлось вызывать «Скорую помощь».

Известно, что у «Оригами» в Красноярске несколько филиалов. В котором из них заказывали испорченную продукцию, не указывается. Но в компании признают, что для них это ЧП. Филиал закрыли на обработку, персонал отправили заново проходить медкомиссию, а с поставщиком исходных продуктов разорвали контракт. И пообещали пострадавшим возместить расходы на суши, а также на лекарства – при предъявлении чеков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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