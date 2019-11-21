2019-11-21T07:10:42+03:00
Общество

В канун Нового года из Красноярска запустят дополнительные поезда

Билеты на них уже можно приобрести
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В канун Нового года из Красноярска запустят дополнительные поезда. Фото: пресс-служба Красноярской железной дорогиВ канун Нового года из Красноярска запустят дополнительные поезда. Фото: пресс-служба Красноярской железной дороги
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В канун Нового года из Красноярска традиционно запустят дополнительные поезда. Это традиционный предновогодний рейс из Красноярска в Абакан (через станцию Саянскую), а также новый поезд Красноярск – Иркутск – Красноярск. Кстати, приобрести билеты можно уже сейчас в кассах вокзалов, через интернет на сайте КрасЖД.

- Маршруты введены в связи с традиционно высоким спросом. Перед Новым годом многие пассажиры выбирают направления, связывающие Красноярский край с Республикой Хакасией и Иркутской областью. Так, в прошлом году поездом из столицы края в столицу Хакасии воспользовались более 700 пассажиров, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе КрасЖД.

КОНКРЕТНО

- Поезд № 205/206 сообщением Красноярск – Иркутск – Красноярск рассчитан на две поездки. Отправление из Красноярска – 29 декабря в 18:02. Прибытие в Иркутск – 30 декабря в 13:31. Отправление из Иркутска в тот же день, 30 декабря, в 21:20. Прибытие в столицу Красноярского края – 31 декабря, в 15:20 часов.

- Поезд № 658/657 Красноярск – Абакан отправится из Красноярска 30 декабря в 20:20 и прибудет на вокзал станции Абакан на следующий день, 31 декабря, в 9:20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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