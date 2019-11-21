2019-11-21T05:23:32+03:00
Общество

В Красноярске построят дом Деда Мороза в форме елки

Центральный парк озвучил программу новогодних праздников
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске построят дом Деда Мороза в форме елкиВ Красноярске построят дом Деда Мороза в форме елкиФото: ИВАНОВА Диана
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В Красноярске появился дом Деда Мороза. Его построят на главной площадке Центрального парка. Это будет такой арт-объект, уникальный для нашего города. Но судя по опыту других городов, рады ему будут и самые маленькие посетители, и те, кто постарше. Он будет работать каждый день до обеда по предварительной записи, а после обеда – в порядке живой очереди.

Но это еще не все: программа праздника будет очень насыщенной, чтобы каждый мог побывать в своей «Зимней сказке». В парке откроется «Сказочный каток», над которым установят масштабную праздничную иллюминацию, а в павильоне проката устроят кафе. Во время новогодних каникул будут работать более двух десятков аттракционов, фудкорд, детские ледяные горки, мастер-классы, аниматоры и многое другое.

Как рассказали в администрации Центрального парка, там впервые готовят сказочную новогоднюю ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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