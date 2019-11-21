На севере Красноярского края гражданин оскорбил представителя власти

СЕГОДНЯ 05:06 2019-11-21T05:06:13+03:00

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В Туруханском районе края местного жителя признали виновным в оскорблении представителя власти. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Вечером 24 августа этого года мужчине вызвали «Скорую помощь». Поскольку гражданин был пьян, вел себя неадекватно, на месте присутствовали и полицейский. Пациент вел себя неадекватно, хамил медикам, но особенно агрессивен был по отношению к правоохранителю. На замечания и просьбы успокоиться реагировал с точностью наоборот и в конце концов оскорбил полицейского.

В ходе предварительного расследования 36-летний обвиняемый признал свою вину полностью. Раскаялся, просил прощения, объяснял все тем, что был пьян. Поклялся, что отныне будет самым законопослушным гражданином. Мировой судья вынес свое решение: 10 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU