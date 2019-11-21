2019-11-21T04:30:32+03:00
Происшествия

Жительницу Хакасии осудят за контрабанду таблеток для похудения

Они опасны для здоровья
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жительницу Хакасии осудят за контрабанду таблеток для похудения. Фото: пресс-служба полицииЖительницу Хакасии осудят за контрабанду таблеток для похудения. Фото: пресс-служба полиции
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Жительницу Абакана осудят за контрабанду таблеток для похудения. Следователи Абаканского линейного отдела (ЛО) МВД России как раз завершили расследование уголовного дела. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, молодая женщина решила подзаработать легким, как ей казалось, способом. Дважды через интернет она заказывала за границей препарат, который в России запрещен к свободной продаже.

Дело в том, что входящий в него сибутрамин имеет серьезные побочные эффекты, по сути, от него больше вреда, чем пользы. В нашей стране эти препараты можно принимать исключительно под контролем врача. Но люди с лишним весом готовы платить любые деньги за него, пусть даже незаконно.

Обвиняемую задержали с поличным при получении второй посылки. Общий вес контрабанды превысил 2 килограмма. Молодой женщине грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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