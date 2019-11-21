Жительницу Хакасии осудят за контрабанду таблеток для похудения
Жительницу Абакана осудят за контрабанду таблеток для похудения. Следователи Абаканского линейного отдела (ЛО) МВД России как раз завершили расследование уголовного дела. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, молодая женщина решила подзаработать легким, как ей казалось, способом. Дважды через интернет она заказывала за границей препарат, который в России запрещен к свободной продаже.
Дело в том, что входящий в него сибутрамин имеет серьезные побочные эффекты, по сути, от него больше вреда, чем пользы. В нашей стране эти препараты можно принимать исключительно под контролем врача. Но люди с лишним весом готовы платить любые деньги за него, пусть даже незаконно.
Обвиняемую задержали с поличным при получении второй посылки. Общий вес контрабанды превысил 2 килограмма. Молодой женщине грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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