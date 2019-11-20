Беременные пожаловались на отсутствие комнаты для курения в перинатальном центре Абакана

СЕГОДНЯ 16:43 2019-11-20T16:43:34+03:00

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Пациентки перинатального центра Хакасии потребовали открыть в клинике... комнаты для курения. Об этом сообщает ТВК, ссылаясь на министра здравоохранения Республики Владимира Костюша.

Недавно чиновник дал интервью в эфире передачи «Во! Время» на канале «Абакан24». Ив ходе разговора (а речь шла о покупке современного информационного оборудования) огорошил ведущего.

Как оказалось, в Абакане будущие мамы, наблюдающиеся в перинатальном центре, жалуются, что на территории негде подымить.

- Беременные в клинике настаивают, чтобы мы им выделили комнаты для курения. Они жалуются на перинатальный центр! И вот один из приобретенных нами макетов показывает, как плод окутывается дымом и сколько серы попадает в его легкие. Такого у нас еще не было. Все очень натурально!

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ИСТОЧНИК KP.RU