Ради эксперимента четыре улицы Красноярска посыплют песчано-солевой смесью

СЕГОДНЯ 14:27 2019-11-20T14:27:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр Красноярска Сергей Еремин объявил об эксперименте: с завтрашнего дня, 21 ноября, четыре участка на проспекте Свободном, улицах Киренского, Белинского и Игарской будут обрабатывать «по старинке» - с помощью песчано-солевой смеси.

Так глава города отреагировал на появление в Интернете петиции против Бионорда, которую уже подписали больше 8 тысяч человек. В документе значится, реагент якобы «агрессивно воздействует на металл и обувь пешеходов. А его закупили 500 тонн».

Сергей Еремин напомнил: решение о применении Бионорда принималось взвешенно. Думали, прежде всего, о безопасности, чистоте дорог и экологическом эффекте. Ведь раньше, например, на улицы вывозили по 10 грузовых железнодорожных составов песка, щебня и соли в год. А после все лето убирали грязь, люди дышали пылью. К тому же этим песком забивались ливневки.

Впрочем, чтобы не быть голословным, глава города предложил эксперимент. Весь город будут обрабатывать Бионордом, а четыре улицы песчано-соляной смесью. Вот и сравним, что лучше.

Как вам идея?

ИСТОЧНИК KP.RU